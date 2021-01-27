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Возвращение арт-платформы «Изоляция» на Донбасс: художники едут в Соледар

27 января 2021, 16:25

Возвращение арт-платформы «Изоляция» на Донбасс: художники едут в Соледар

В городе Соледар Донецкой области начинает работу резиденция, где художники и ученые смогут создать и презентовать свои творческие работы и исследования. Она будет работать в рамках проекта «Заземление», инициированного фондом «Изоляция».

Как указано в пресс-релизе фонда, цель проекта — популяризация Соледара и привлечение внимание к экологическим и социальным проблемам региона, которые спровоцировала человеческая деятельность.

Первые художники приедут в Соледар в начале февраля. Среди них Юлия Костерева и Юрий Кручак — художники и организаторы художественной платформы Open Place.

«Мы смотрим на нашу работу в Соледаре как определенный процесс выстраивания связей между людьми, которые рассматривают свой город не как ресурс, а как пространство для развития. И это было опорной точкой в принятии решения о сотрудничестве», — рассказали художники.

Другие участницы — Ирэна Тищенко и Татьяна Павлюк из дуэта @ shallow _ wat и @ some _ static _ pictures сказали, что Соледар заинтересовал их как уникальный город, который кормит солью всю Украину и частично зарубежье, а из-за антропогенных факторов может оказаться под угрозой.

«Мы поняли, что сможем высказаться на эту тему художественными средствами. Наш проект основывается на взаимодействии трех сил: человека, природных ресурсов и времени. Материал, визуализирующий человечество — искусственная кровь, соответственно время — это вода, а соль олицетворяет природу, которую человек испокон веков использовал как средство улучшения собственной жизни», — рассказали Татьяна и Ирэна.

После пребывания в резиденциях в течение недели художники и исследователи смогут представить свои проекты, которые останутся в публичном пространстве города. Это могут быть арт-объекты, видео или фото работы, «любые формы творческого переосмысления темы влияния человека на природную среду», отмечают организаторы.

Резиденции продлятся до августа. В «Изоляции» подчеркивают, что художники и исследователи должны вдохнуть жизнь в город, «оставив после себя не только творческие работы, но и запустив изменения во всей громаде».

«Изоляции» в Соледаре базируется по адресу улица Парковая, 1.

Культурный фонд «Изоляция» в 2020 году принял решение вернуться на Донбасс, обустроившись в Соледаре. «Заземление» — это первый масштабный проект фонда на новом месте. 

Платформа культурных инициатив «Изоляция» начала свою работу в 2010 году в Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов. После начала вооруженного конфликта фонд переехал в Киев.

На территории арт-центра «Изоляция» в Донецке боевики «ДНР» организовали концлагерь, используя помещения бывшего завода для незаконного удержания и пыток людей.

ТЕГИ

Места
Соледар Изоляция

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