В «черный список» внесли еще пятерых российских исполнителей

Служба безопасности внесла еще пятерых российских артистов в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информполитики, которое получило соответствующее письмо от СБУ 18 января.



В «черный список» попали исполнители Ольга Кормухина, Ольга Засульская (Лоя, 5sta Family), Игорь Саруханов, Денис Клявер (экс-дует «Чай вдовем») и Марк Тишман («Фабрика звезд — 7»).



В Минкульте напомнили, что не наделены полномочиями регулировать список лиц, угрожающих нацбезопасности, а процедура включения или исключения из перечня осуществляется автоматически.

Ольга Кормухина

Лоя

Игорь Саруханов

Денис Клявер

Марк Тишман

В перечень артистов, которые угрожают нацбезопасности Украины, вносят деятелей искусства, которые поддерживают российскую агрессию против Украины, либо незаконно посещают оккупированный Крым. Таким лицам запрещено посещать территорию Украину.