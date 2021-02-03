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Авария на ТЭС в Энергодаре: что произошло

03 февраля 2021, 23:15

Авария на ТЭС в Энергодаре: что произошло

В Энергодаре Запорожской области 3 февраля на тепловой электростанции произошла авария, в результате которой город остался без света и воды. Об этом сообщил депутат Энергодарского горсовета Анатолий Анохин.

«Весь город без света… По всем признакам – серьезная авария на самой ЗаТЭС. Гул, который все слышали – аварийный сброс пара на ТЭС… Может быть даже с остановкой блока. Мобильная связь перегружена. Воды нет – остановились насосы», – написал депутат на своей странице в Facebook.

По его словам, также пропало водоснабжение.

Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов заверил, что поводов для паники нет, произошло отключение нескольких блоков Запорожской ТЭС, проводятся работы по возобновлению электроснабжения и водоснабжения.

«В целом же причины аварии на ЗаТЭС - это повод для серьезного расследования и анализа профессиональных инстанций. Но ситуация уже полностью стабилизирована и под контролем», – добавил он.

Орлов подчеркнул, что Запорожская АЭС «работает, как и работала, никаких внештатных ситуаций». Мэр попросил не порождать слухов.

Он также отметил, что в результате аварии без электроснабжения остались сразу все подстанции Энергодара.

«Подстанции "Луч" и "Водозабор" возобновили работу за полчаса. Подстанцию "Радуга" запустили позже. Для этого пришлось делать аварийное переподключение подстанции. Сейчас почти 100 процентов жилого фонда - со светом. Восстановлено электроснабжение на очистных сооружениях, ведется восстановление водоснабжения. Работы продолжаются», – уточнил мэр Энергодара.

Энергохолдинг ДТЭК, которому принадлежит Запорожская ТЭС, сообщил, что произошло замыкание на подстанции «Луч».

«Из-за замыкания на подстанции сработали защиты на блоках Запорожской ТЭС, что не позволило допустить более крупной аварии», – говорится в сообщении ДТЭК на сайте.

Согласно сообщению, на момент происшествия в работе находилось 3 энергоблока суммарной мощностью 750 МВт.

ДТЭК отметил, что планирует начать пусковые операции на блоках ТЭС в течение нескольких часов и синхронизирует свои действия с НЭК «Укрэнерго».

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