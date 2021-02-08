Экс-сотруднику СБУ, который перешел на сторону «ДНР», заочно сообщено о подозрении

Бывшему сотруднику Службы безопасности Украины, который перешел на сторону группировки «ДНР», заочно сообщено о подозрении в участии в террористической организации (часть 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



По данным расследования, в 2015 году бывший сотрудник Управления СБУ в Донецкой области вступил в ряды незаконного вооруженного формирования РФ на временно неподконтрольной территории региона.



«Занимая должность следователя СВ так называемого министерства государственной безопасности "ДНР", он, под видом проведения досудебного расследования уголовных производств, осуществляет преследование местных жителей, а также военнослужащих ВСУ и других военных формирований, которые привлечены к проведению АТО/ООС», — подчеркивается в сообщении.



Досудебное расследование против 43-летнего фигуранта осуществляется следственным отделом ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.