На Луганщине СБУ задержала подозреваемых в переправке сигарет из ОРДЛО

Служба безопасности Украины задержала троих жителей Луганской области по подозрению в ввозе и сбыте контрафактных подакцизных табачных товаров из ОРДЛО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



«Трое местных жителей наладили поставки на мирную территорию Украины контрафактных сигарет, изготовленных на производственных мощностях так называемой "ЛНР". Фальсификат дельцы переправляли через реку Северский Донец и хранили в нескольких тайниках в лесополосе. Сбывали подделку к сетям розничной торговли по всей стране», — говорится в сообщении.



Правоохранители обнаружили организаторов сделки неподалеку Станицы Луганской во время переправки 14 коробок табачных изделий. Кроме того, из двух «складов» было изъято еще 36 коробок контрафакта более чем на миллион гривен.



Проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельств сделок и круг лиц, причастных к незаконной деятельности.