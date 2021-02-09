«ДНР»: 155 новых случаев заражения коронавирусом и 14 умерших

За прошедшие сутки в отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 155 случаев заболевания коронавирусом, скончались 14 ранее заболевших. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Всего с начала пандемии формирование признало 21 861 случай заражения. Из них на лечении находятся 8 432 пациента, 11 556 человек выписаны, 1 873 умерли.



За сутки выявлено 64 случая пневмоний, на 34 случая больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 46. Всего на лечении 1279 пациентов с пневмониями, из них 559 на кислородной поддержке (+14 за сутки).



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.