В Украину могут прийти новые штаммы коронавируса, но правительство готово к такому вызову. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на Всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».



Он отметил, что за последние два года почти вдвое увеличилось финансирование украинской медицинской системы.



«60 тысяч коек готовы к приему больных ковидом. Почти 57 тысяч коек с подведенным кислородом (перед этим было 3 тысячи), 6 тысяч аппаратов ИВЛ, моральная готовность наших врачей давать бой ковиду», – перечислил Шмыгаль.



Премьер подчеркнул, что локдаун, за который Украина заплатила падением экономики, на самом деле дал врачам возможность и время изучить коронавирус, способы его лечения и спасения жизней.



«Сегодня мы имеем меньше, чем 1,9–1,8% летальности, и это хороший показатель. Средний в мире – 2,4%, а в некоторых странах он превышает и 5%», – подчеркнул глава правительства.

По его словам, дальнейшая стратегия по борьбе с пандемией в Украине – это укрепление медицинской системы, продолжение медреформы, увеличение финансирования, оснащение больниц, обучение врачей и т.д.



Второе направление стратегии – это карантинные мероприятия.



«Мы не расслабляемся, мы понимаем, что новые штаммы вируса могут прийти и в Украину, они придут, и мы будем противостоять им также», – сказал Шмыгаль.



Глава Кабмина добавил, что третьей линией стратегии борьбы с коронавирусом является вакцинация.



«В ближайшее время мы ожидаем уже поступление 117 тысяч доз вакцин Pfizer, 12 миллионов доз вакцин AstraZeneca. Это те контракты, которые уже подписаны, вакцинация начнется в ближайшее время. Это та линия стратегии, которая дает нам шанс на возврат к нормальной жизни, так как вакцина – это барьер для коронавируса», – резюмировал Денис Шмыгаль.

В целом, по данным Минздрава, Украина получила подтверждение поставок в общей сложности 22 миллионов доз вакцин против коронавируса.



Власти обещают начать вакцинацию в стране в середине февраля. С подробным планом можно ознакомиться здесь.