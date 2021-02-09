МВФ просит поделиться опытом: В Украине выплатили 5 миллиардов гривен «карантинной» помощи

В Украине правительство осуществило беспрецедентные выплаты в связи с карантином бизнесу и людям в конце прошлого года. Помощь выплатили чрезвычайно быстро с помощью портала «Дія», и данный опыт интересен всем странам мира.



Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на Всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».



По словам премьера, через сервис «Дія» было выплачено более 5 миллиардов гривен, чтобы облегчить последствия "карантина зимних каникул" для малого и среднего бизнеса.



«МВФ обратился с предложением и просьбой поделиться опытом, чтобы другие страны могли также эффективно и быстро использовать этот инструмент для помощи населению и бизнесу во время таких форс-мажоров», – подчеркнул Шмыгаль.



Глава правительства добавил, что для поддержки бизнеса были приняты и другие меры, в частности, введен мораторий на проведение проверок во время карантина за предыдущий год.

В декабре через портал госуслуг «Дія» проводился прием заявок на получение 8 тысяч гривен одноразовой помощи от наемных сотрудников и физлиц-предпринимателей, деятельность которых подпадала под запрет в период усиленного карантина с 8 по 24 января.