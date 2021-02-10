ОБСЕ зафиксировала повреждения здания школы в Золотом-5

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали повреждения здания функционирующей школа в Золотом-5 (Михайловка) в Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«В присутствии двух членов вооруженных формирований на лестничной клетке третьего этажа на северо-западной стороне здания на ул. Войкова, 3, наблюдатели видели 2 свежие пробоины (диаметром примерно 12 см) в 2 окнах с двойным стеклопакетом», — говорится в отчете.



Наблюдатели также видели осколки разбитого стекла на подоконниках и 2 свежих следа от рикошета пуль напротив окон.



Также команда миссии зафиксировала две пули калибром 7,62 мм на полу в коридоре.



По оценке наблюдателей, повреждения возникли в результате огня из стрелкового оружия.