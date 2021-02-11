Путин ответил на вопрос о Донбассе на закрытой встрече с главредами российских СМИ

В Москве на фоне протестов в поддержку Алексея Навального и задержания тысяч противников власти 10 февраля состоялась непубличная встреча президента РФ Владимира Путина с главными редакторами российских СМИ, передает русская служба BBC.



Как рассказали сразу несколько участников встречи, попросивших об анонимности, единственным острым вопросом был вопрос о Навальном. Его задал Алексей Венедиктов, главред «Эхо Москвы». И это был единственный вопрос, который Путин разрешил цитировать.



По словам президента РФ, уже в первом телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном после отравления Навального он предложил, чтобы российские специалисты поехали в Европу и поработали совместно в лабораториях по определению яда во взятых образцах. Кроме того, пообещал Макрону, что если в результате исследований найдут «хоть что-то», то будет заведено уголовное дело.



Глава RT Маргарита Симоньян спросила у Путина о том, планирует ли Россия «продолжить поддерживать самопровозглашенные республики на востоке Украины». Путин заявил, что «Донбасс не бросят». Других подробностей по этому вопросу не сообщили.



Также во время разговора обсуждались события в Беларуси и США, потенциальная угроза закрытия YouTube в России. Путин, по словам собеседников BBC, сказал, что у российский властей нет планов по закрытию соцсети.

28 января главред RT Маргарита Симоньян, выступая на форуме «Русский Донбасс» в неподконтрольном Украине Донецке. Там она заявила, что жители Донбасса «хотят жить у себя дома» и «иметь возможность быть русскими», и призвала Россию присоединить этот регион. В Кремле ответили, что Путин не собирается включать Донбасс в состав России, а министерстве иностранных дел РФ это высказывание назвали личным мнением Симоньян.