СМИ показали еще одну дачу Путина. Она находится в Крыму

Президент РФ Владимир Путин занимает две государственные дачи около поселка Олива в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщает «Крым.Реалии».



Президент РФ занял две госдачи, №6 и №8, где во времена СССР здесь отдыхала партийная номенклатура, а позже – первые лица Украины. Журналисты передают, что для Путина перестроили бассейны и купели SPA-комплекса, возвели татами возле теннисного корта, а в море – вертолетную площадку. За безопасность на пляже отвечают водолазы, сообщили «Крым.Реалии» местные жители.



«Дача Путина в Крыму спрятана за двумя заборами. Здесь глушат мобильную связь и дроны. Строят ледовый дворец и запрещают местным распоряжаться собственностью», — говорится в материале.



По данным расследователей издания Проект, рядом с госдачами Путина, под номерами 9 и 10 — две дачи заместителя Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. В них раньше отдыхал третий президент Украины Виктор Ющенко.



На восток от дач Путина — дом, принадлежащий Федеральной службе безопасности. Ранее — это было имущество украинского бизнесмена Игоря Коломойского, но его «национализировали». Теперь, как информирует «Крым.Реалии», в доме останавливается глава ФСБ Игорь Бортников.



Вокруг дач Путина, Медведева и Бортникова установили охранную зону шириной в 1 км, в нее попал и поселок Олива. После аннексии Крыма местные жители не могут переоформить документы на землю и свои дома по причине того, что их имущество находится на территории охраняемых объектов.









Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального 19 января опубликовал расследование о «дворце Путина». По подсчетам расследователей, строительство резиденции обошлось в 100 миллиардов рублей, а его площадь сравнима с территорией 39 княжеств Монако.