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В деле о взрывах на артскладах в Сватово подозрение выдвинуто двум военнослужащим

11 февраля 2021, 19:19

В деле о взрывах на артскладах в Сватово подозрение выдвинуто двум военнослужащим

Двум военнослужащим сообщено о подозрении в деле об уничтожении военного имущества в результате взрывов на артиллерийских складах в Сватово Луганской области в октябре 2015 года. Об этом сообщается на сайте Офиса генепрокурора.

По данным следствия, военнослужащие подозреваются в нарушении управляющих документов и расположении подчиненных им подразделений в непосредственной близости к складу ракетно-артиллерийского вооружения сектора «А» в Сватово. 

Также они не обеспечили надлежащего размещения каждой единицы военной техники на нормативно-установленных расстояниях друг от друга и не провели предусмотренных инженерных работ по обустройству капониров, окопов для безопасного хранения вооружения и защиты от поражения.

«В результате стало возможным уничтожение вверенной им военной техники во время пожара на территории объединенного склада ракетно-артиллерийского вооружения в городе Сватово, что привело к детонации боеприпасов. Государству нанесено более 18 млн гривен имущественного вреда», — говорится в сообщении.

Пожар на складах с вооружением неподалеку от Сватово начался около 19:30 29 октября на площади около 300×300 м. На складах хранилось почти 3,5 тысяч тонн боеприпасов. Пожар был ликвидирован через сутки. Однако затем периодически возникали очаги возгорания и взрывы.

В результате чрезвычайного события погибли четыре человека: трое военнослужащих и местная жительница. Также несколько человек получили ранения.

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