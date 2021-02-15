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Двум депутатам поссовета на Донетчине грозит до пяти лет тюрьмы за организацию «референдума»

15 февраля 2021, 10:15

Двум депутатам поссовета на Донетчине грозит до пяти лет тюрьмы за организацию «референдума»

За посягательство на территориальную целостность Украины двум депутатам Мироновского поселкового совета VI созыва грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что 11 мая 2014 года 44 и 50-летние депутаты поселкового совета рассмотрели и положительно проголосовали по вопросу проведения в помещении Мироновского дворца культуры «референдума».

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Санкция ч. 1 статьи 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

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