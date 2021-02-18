ЮНИСЕФ: Вакцина Pfizer будет поставлена в Украину в конце февраля — начале марта 

Вакцина для профилактики COVID-19 от компании Pfizer будет поставлена в Украину в конце февраля — начале марта. Об этом сообщил руководитель программ по здравоохранению ЮНИСЕФ Украины Андрей Славуцкий, передает «Интерфакс-Украина».



«В настоящее время ведутся переговоры по документации, есть один документ, который Украина еще ожидает. Но по предварительной информации вакцина Pfizer должна приехать в конце февраля или в начале марта», — сказал он.



Славуцкий объяснил, как будет проходить поставка вакцины в регионы.



«Вакцину в Украину от производителя будет поставлять ЮНИСЕФ. В Борисполе в любое время суток вакцину сможет забрать логистическая компания, мощности которой позволяют принять то количество вакцины, которое поставят. Дальше эти вакцины будут перемещаться на центральный склад компании, после чего — поставляться в регионы в лотках с сухим льдом. В каждом лотке будет 195 флаконов, в одном флаконе по шесть доз вакцины. Мобильная бригада ежедневно будет получать дневное количество доз — 96 или 102 (16 или 17 флаконов)», — отметил он.



Минздрав планировал начать вакцинацию от ковида с использованием двух вакцин — производства Pfizer/BioNTech (117 тысяч доз, которые будут получены в рамках механизма COVAX) и AstraZeneca (1 млн доз по прямым закупкам за средства государственного бюджета и 2,2-3,7 млн доз, полученных в рамках COVAX). Обе вакцины уже поданы на регистрацию в Украине.



Власти Украины неоднократно обещали начать вакцинацию от ковида в середине февраля. С подробным планом можно ознакомиться здесь.



Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавируса не началась 15 февраля по независящим от Украины причинам — из-за «бюрократических трудностей» за пределами страны.