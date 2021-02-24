В ВСУ за минувшие сутки зарегистрировали 80 новых случая COVID-19, всего же болеет 575 человек. Об этом сообщает пресс-служба Командования медсил.



Из них госпитализирован 10 военнослужащих. Отмечается, что состояние здоровья больных удовлетворительное, назначено необходимое лечение.



Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 15 823 человека, летальных случаев 45. На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 165 человек.

За сутки в Украине выявили 5 850 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 3 645 человек выздоровели, а 152 умерли.



23 февраля в Украину были доставлены 500 тысяч доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield), закупленной за средства государственного бюджета. Процесс вакцинации от COVID-19 начался в среду, 24 февраля. Военнослужащие в зоне ООС будут вакцинированы на первом этапе.