Телеканал «Первый независимый», созданный из трех подсанкционных телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина», вещал всего один час. Об этом пишет УНИАН.



«Первый независимый» отключили от спутника, а теперь отключают в кабельных сетях. Журналисты медиахолдинга соратника Виктора Медведчука Тараса Козака снова перешли на вещание в YouTube.



Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 26 февраля отверг влияние Совбеза на данное решение. «То, что касается ситуации со спутниками и другими вещами, это хозяйственные дела тех людей, которые этим занимаются. Мы к этому не имеем никакого отношения».



Телеканал «Первый независимый» запустили в эфир в 18:00 по киевскому времени.



Владельцами львовского канала «Первый независимый» 23 февраля стали сотрудники медиахолдинга Тараса Козака. В частности, у канала сменился владелец: им стало ООО «Медиахолдинг Новости», созданное 18 февраля 100 работниками «каналов Медведчука».



По информации Детектор медиа, руководителем ООО «Тайм Медиа», которое продало львовский канал «Первый независимый» сотрудникам «каналов Медведчука», стал менеджер медиагруппы Тараса Козака Павел Егорычев.



Егорычев также является директором ООО «Новый формат ТВ» и председателем в ООО «ТВ Выбор», которые входят в состав медиагруппы Козака. В частности, эти ООО владеют лицензиями и вещают под логотипом «112 Украина».

Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца — народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии. 3 февраля вещание NewsOne, ZIK и «112 Украина» было прекращено.



Как заявлял президент, эти телеканалы финансируются со временно оккупированной территории и из России.



По данным СМИ, основанием для санкций против Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму «Торговый дом «Донские угли».