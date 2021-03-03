В ТКГ предварительно договорились создать рабочую группу для экологического мониторинга на Донбассе

В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу стороны предварительно договорились создать рабочую группу по мониторингу экологической ситуации в районе конфликта. Об этом сообщила украинская делегация в ТКГ.



В данную рабочую группу должны войти международные эксперты и профильные представители ТКГ из экономической подгруппы.



«Наша сторона продолжает настаивать на необходимости достичь договоренности в рамках ТКГ о направлении инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированные территории», – говорится в сообщении.



Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук еще раз напомнил, что любые консультации имеют смысл только в случае, если они будут иметь действенный практический смысл и будут происходить в строгом соответствии с принятыми ранее соглашениями.



«Основой урегулирования является четкое выполнение совместных решений, принятых в рамках работы обоих форматов (Нормандского и Минского – Ред.) и ТКГ, которые включают в себя необходимые механизмы и для установления всеобъемлющего режима прекращения огня, и для урегулирования гуманитарной и экономической ситуации на оккупированных территориях, которые в дальнейшем стали основой для реализации политической части соглашений», – подчеркивают в украинской делегации.



Следующее заседание ТКГ запланировано на 17 марта.