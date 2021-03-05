Украина разрешит двойное гражданство со странами ЕС, пообещали в МИД

Правительство планирует разрешить украинцам иметь двойное гражданство со странами ЕС. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



«Что вы увидели в решении СНБО? Вы увидели контуры позиции государства, которая должна быть отображена в будущем в законодательстве относительно участия лиц с двойным или множественным гражданством в государственной жизни Украины», — отметил глава МИД на брифинге в пятницу.



Он пояснил, что политика, которую власть будет реализовывать, состоит из двух элементов. «Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС, странами мира, которые являются для нас дружественными, которые не представляют для нас никакой угрозы, и список этих стран будет калиброваться, он будет зависеть от некоторых критериев», — сказал Кулеба.



По его словам, это даст возможность держать ареал украинского присутствия в мире, как одного целого, и гражданин Украины, который выехал на постоянное место жительства, например, в страну ЕС в перспективе сможет стать и гражданином этой страны ЕС, и остаться при этом частью украинского пространства, сберечь украинский паспорт.



«Нам надо держать вместе миллионы украинцев, разбросанных по всему миру, мы не должны мешать их интеграции в общество, в котором они решили продолжить свою жизнь, но мы должны, как государство, приложить все усилия, чтобы они оставались украинцами, чтобы они сохраняли связь со своей родиной, чтобы они были адвокатами Украины уже в новом для себя обществе», — подчеркнул глава МИД.



При этом он указал, что будут установлены ряд ограничений на двойное гражданство для депутатов парламента, министров. Также не будет разрешено двойное гражданство с Россией.



«Я являюсь последовательным сторонником этой идеи, мы работаем с депутатами над соответствующими законодательными изменениями. Есть одно исключение — это государство-агрессор, с ним не может идти речи о любом двойном гражданстве», — указал министр.



Кулеба добавил, что этот подход еще должен найти свою реализацию в законах.