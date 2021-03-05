Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кулеба: ТКГ по Донбассу все больше похожа на театр абсурда, но приглашать США не планируют

05 марта 2021, 09:32

Кулеба: ТКГ по Донбассу все больше похожа на театр абсурда, но приглашать США не планируют

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что заседания Трехсторонней контактной группы «все больше похожи на театр абсурда» из-за деструктивных действий России и приглашенных ею представителей группировок «Л-ДНР». Об этом он заявил во время брифинга в пятницу.

Также он считает, что говорить о смене места «минских переговоров», которые сейчас проводятся в формате видеоконференций, преждевременно.

«Нужно говорить не о смене места, а о том, чтобы там в принципе проходили эффективные переговоры. Потому что из-за позиции РФ ТКГ все больше напоминает театр абсурда, где Россия и представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" водят ситуацию по кругу, прибегают к абсурдным аргументам и дискуссиям, чтобы затягивать процессы и не принимать никаких решений», — подчеркнул глава МИД Украины.

По его словам, проблемой является то, что несмотря на все усилия Украины, «мы видим с той стороны сплошной деструктив, называния белого черным и попытки перекладывать ответственность на Украину».

«Не то, чтобы это было что-то новым за семь лет конфликта, но сейчас это вышло на какой-то топ-уровень. И это та проблема, которую нужно, прежде всего решать», — добавил Кулеба.

Также министр отметил, что вопрос о включении США в переговоры Трехсторонней контактной группы не стоит. Он напомнил, что ТКГ состоит из трех участников: «Это Россия и Украина как стороны конфликта и ОБСЕ как посредник».

В переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе отсутствует прогресс с осени прошлого года. Последним значимым решением ТКГ стало принятие 22 июля дополнительных мер по соблюдению режима прекращения. 

Режим прекращения огня формально действует с 27 июля 2020 года. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

В ОБСЕ считают, что «режим тишины» постепенно нивелируется на фоне отсутствия политического прогресса в урегулировании конфликта.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Люди
Дмитрий Кулеба
Организации
МИД Украины Трехсторонняя контактная группа
Прочее
Россия-Украина

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:14
«ДНР» сообщила о гибели ребенка: гранату взорвал пьяный отец
10:40
«ДНР»: За сутки 263 заболевших и десять умерших от ковида
09:10
«ЛНР» заявила о еще 38 заболевших ковидом
08:50
На Донбассе заявили про новые обстрелы
23:27
Украина в ОБСЕ озвучила данные об ограничении свободы перемещения миссии ОБСЕ в ОРДЛО
22:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 марта
21:32
Услуга «еМалятко»: Как жители ОРДЛО смогут регистрировать детей
20:04
«ДНР» ослабила карантин: Массовые мероприятия и прием людей снова разрешены
17:06
«ДНР» выселяет людей из служебных квартир украинских правоохранителей в Донецке
15:28
«ДНР» возобновит пропуск через КПВВ под Донецком на один день 5 марта
12:30
В Донецке эвакуировали учащихся нескольких школ после сообщений о минировании. Взрывчатку не нашли
12:06
«ДНР» хочет изменить правила проезда через свои КПВВ
11:40
Пушилин отказался раскрыть детали приказа об открытии огня по ВСУ
11:20
«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!
10:17
«ДНР» и «ЛНР» рассказали о новых жертвах коронавируса
все новости
12:55
В Абхазии задержали бывшего командира боевиков «ДНР». Это может спровоцировать новый политический кризис
12:14
«ДНР» сообщила о гибели ребенка: гранату взорвал пьяный отец
11:36
В Минздраве прогнозируют, что пик заболеваемости ковидом наступит в конце апреля
11:25
В МИД объяснили снятие санкций с окружения Януковича промедлением расследований в Украине
11:08
Украина разрешит двойное гражданство со странами ЕС, пообещали в МИД
10:40
«ДНР»: За сутки 263 заболевших и десять умерших от ковида
10:35
Украинские знаменитости вакцинировались от ковида в эфире ток-шоу
09:32
Кулеба: ТКГ по Донбассу все больше похожа на театр абсурда, но приглашать США не планируют
09:19
У Зеленского рассказали о его готовности «бросить вызов» олигархам
09:10
«ЛНР» заявила о еще 38 заболевших ковидом
08:50
На Донбассе заявили про новые обстрелы
08:11
Более 10 тысяч заболевших коронавирусом снова выявили за сутки в Украине
23:27
Украина в ОБСЕ озвучила данные об ограничении свободы перемещения миссии ОБСЕ в ОРДЛО
22:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 марта
21:32
Услуга «еМалятко»: Как жители ОРДЛО смогут регистрировать детей
все новости
ВИДЕО
Павлины из Боброво: история луганской бизнесвумен, потерявшей все ►
04 марта, 17:05
«Шахтер» вылетел из Кубка Украины, уступив «Агробизнесу»
03 марта, 21:36
Как бывший преподаватель организовал фестиваль в Авдеевке, который стал городской традицией ►
03 марта, 10:25

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция