Кулеба: ТКГ по Донбассу все больше похожа на театр абсурда, но приглашать США не планируют

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что заседания Трехсторонней контактной группы «все больше похожи на театр абсурда» из-за деструктивных действий России и приглашенных ею представителей группировок «Л-ДНР». Об этом он заявил во время брифинга в пятницу.



Также он считает, что говорить о смене места «минских переговоров», которые сейчас проводятся в формате видеоконференций, преждевременно.



«Нужно говорить не о смене места, а о том, чтобы там в принципе проходили эффективные переговоры. Потому что из-за позиции РФ ТКГ все больше напоминает театр абсурда, где Россия и представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" водят ситуацию по кругу, прибегают к абсурдным аргументам и дискуссиям, чтобы затягивать процессы и не принимать никаких решений», — подчеркнул глава МИД Украины.



По его словам, проблемой является то, что несмотря на все усилия Украины, «мы видим с той стороны сплошной деструктив, называния белого черным и попытки перекладывать ответственность на Украину».



«Не то, чтобы это было что-то новым за семь лет конфликта, но сейчас это вышло на какой-то топ-уровень. И это та проблема, которую нужно, прежде всего решать», — добавил Кулеба.



Также министр отметил, что вопрос о включении США в переговоры Трехсторонней контактной группы не стоит. Он напомнил, что ТКГ состоит из трех участников: «Это Россия и Украина как стороны конфликта и ОБСЕ как посредник».

В переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе отсутствует прогресс с осени прошлого года. Последним значимым решением ТКГ стало принятие 22 июля дополнительных мер по соблюдению режима прекращения.



Режим прекращения огня формально действует с 27 июля 2020 года. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



В ОБСЕ считают, что «режим тишины» постепенно нивелируется на фоне отсутствия политического прогресса в урегулировании конфликта.