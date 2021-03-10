В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5208 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно мер по усилению энергонезависимости. Автором документа является глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКУ, народный депутат от «Слуги народа» Андрей Герус.



Документ предполагает, что до 31 декабря 2021 года Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, имеет полномочия ограничивать доступную пропускную способность, распределяющуюся на суточных и месячных аукционах на 2021 год в части межгосударственных сечений между Украиной и РФ.



НКРЭКУ также сможет аннулировать результаты годового аукциона по распределению пропускной способности на 2020-2021 годы в части сечений с РФ. В этом случае выплачивается компенсация средств, уплаченных за распределенную пропускную способность.

С 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ. Поставщиком электроэнергии стала одесская компания «ОНК-ГРУПП». Ее основатель — Александр Притыка ранее возглавлял «Региональную газоснабжающую компанию» Дмитрия Фирташа.



И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявлял в феврале, что Украина планирует отсоединиться от энергосистемы с Беларусью и РФ в 2023 году и присоединиться к энергосистеме ЕС. По его словам, для этого необходим ряд системных решений, а пока страна вынуждена импортировать электроэнергию.