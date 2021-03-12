Министерство здравоохранения обновило список зон карантина по уровню распространения COVID-19. В «красной» зоне остаются четыре области. Такие данные опубликовала пресс-служба Минздрава по состоянию на 12 марта.



В «красную» карантинную зону отнесены: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.



В «оранжевой» зоне: Киев, Николаевская, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.



Остальные регионы, в том числе Луганская область, находятся в «желтой» зоне.