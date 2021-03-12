Президент Украины Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Соответствующий указ № 93/2021 глава государства подписал сегодня, 12 марта. Речь идет о защите прав военнослужащих и добровольцев, которые защищали Украину от российской агрессии, а теперь осуждены за военные преступления.



«Решение о создании этого совещательного органа было принято Владимиром Зеленским с учетом социального напряжения и запроса общества на доступ к справедливости и объективному рассмотрению уголовных производств и судебных решений по делам защитников Украины», – говорится в сообщении.



В Офисе президента добавили, что с просьбой о создании такого консультативного совета обращались правозащитники совместно с депутатами Верховной Рады.



Как отметила глава Консультативного совета Алена Вербицкая, с начала российской вооруженной агрессии защищать Украину пошли тысячи добровольцев. Некоторые из них стали жертвами несовершенного украинского законодательства – сотни добровольцев оказались за решеткой и были осуждены за военные преступления по законам мирного времени. В настоящий момент известны примеры судебных разбирательств, когда за выполнение служебных обязанностей человека пытались осудить на более чем 10 лет заключения, отметила Вербицкая.



По ее словам, в таких делах есть обстоятельства, которые не были учтены в ходе предварительного рассмотрения и принятия судебного решения. Они требуют дополнительного анализа, более глубокого изучения, и именно для этого создается Консультативный совет.



В его состав будут входить народные депутаты Украины, представители органов исполнительной власти, оборонных ведомств, правозащитники и общественные деятели. Будет возможность привлекать также правительственные и неправительственные организации, в том числе международные, для получения помощи и консультаций.

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