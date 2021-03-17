Примерно половина украинцев (48,9%) очень остро чувствуют, что в стране происходит вооруженный конфликт. Об этом говорится в исследовании «Мысли и взгляды населения Украины в отношении вооруженного конфликта», проведенного Киевским международным институтом социологии.

54% респондента согласны, что государству уже сейчас нужно разрабатывать план действий по переходу от состояния вооруженного конфликта к миру.

Инициатором создания плана такого действия, по мнению 46,2% опрошенных, должен выступить президент Украины. На втором месте — Верховная Рада с 18,8%. У других институтов показатели намного меньше.

Говоря о связях с жителями неподконтрольной части Донбасса и Крыма, абсолютное большинство респондентов (74,6%) уверены, что государство должно обеспечивать максимальный доступ этих людей к госуслугам и создавать условия для межличностного общения.

Если освобождение неподконтрольных правительству территорий Донецкой, Луганской областей и Крым) состоится завтра, то, по мнению украинцев, первоочередными шагами государствами должны быть такие:

привлечение к ответственности тех, кто совершил тяжкие преступления во время конфликта — 37,2%

восстановление инфраструктуры и жилья — 34,2%

восстановление работы органов государственной власти — 28%

проведение выборов в органы местного самоуправления — 26%

привлечение к ответственности тех, кто сотрудничал с администрациями неподконтрольных правительству территорий — 19,6%

возвращение внутренне перемещенных лиц на освобожденные территории — 18,7%.



Говоря об источниках информации, откуда они черпают информацию о ситуации на неподконтрольных территориях, то граждане указывают: телевидение и радио (58,5%); интернет и соцсети (50,6%); информацию о знакомых и родственниках (16,9%).

Исследование проведено КМИС при поддержке ПРООН с 24 по 17 декабря 2020 года и обнародовано 17 марта 2021-го. Опрос проводился среди 2 тысяч человек методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов людей в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность — 2%.



Исследование происходило во всех областях Украины, кроме временно неподконтрольных территории - Автономной Республики Крым, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей.