Канцлер Австрии Себастьян Курц воспользовался частным самолетом, который принадлежит беглому украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. Об этом стало известно автрийскому изданию ZackZack, пишет ZN.UA.



4 марта Курц использовал самолет Embraer Legacy 600 с регистрационным номером OE-IRK для перелета из Тель-Авива в Вену. Этот же самолет, по данным журналистов, Фирташ часто использует для перелетов по Европе.



По данным ZackZack, борт принадлежит компании Avcon Jet AG, которая эксплуатирует не менее 19 частных самолетов. После высадки Курца в Вене самолет OE-IRK направился в Киев.



По словам PR-менеджера Фирташа Даниэля Каппа, самолет принадлежит «компании, которая может принадлежать Фирташу, но управляется автономно третьей стороной».



В офисе Курца пояснили, что самолет был заказан для канцлера в ходе стандартной процедуры, а «кто владеет самолетом, нам неизвестно и не имеет значения».



Фирташ проживает в Австрии с 2014 года. В США против него выдвинуты обвинения во взяточничестве и рэкете, и Штаты добиваются экстрадиции олигарха.



За то время, что ему удается откладывать свою экстрадицию, Фирташ сблизился с австрийской политической элитой, отмечает ZackZack. По данным издания, олигарх живет в Вене на вилле, принадлежащей Александру Шютцу, крупному спонсору правящей Австрийской народной партии Курца. Сайт также пишет, что бывший лидер партии Майкл Шпинделеггер, который также является бывшим вице-канцлером Австрии, работает в Агентстве олигарха по модернизации Украины, которое существует только на бумаге.



В юридической команде Фирташа работает бывший министр юстиции Австрии Дитер Бомдорфер, а его менеджер по связям с общественностью Капп раньше был представителем другого бывшего лидера Австрийской народной партии — Йозефа Прёлля, который также занимал должность вице-канцлера Австрии.