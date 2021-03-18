Под Мариуполем завершились поиски утонувшего дайвера. Его тело спасатели обнаружили сегодня, 18 марта.



Сообщение о том, что мужчина 1981 года рождения утонул в водохранилище села Павлополь, поступило в ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области 16 марта. Спасатели сразу начали поисковую операцию с использованием водолазного снаряжения.



Найти утонувшего удалось лишь после двух дней поиска. Причину смерти установит экспертиза.



«Тело направлено на проведение эскпертизы. Сейчас будет установлена причина смерти», – сообщила «Новостям Донбасса» пресс-офицер Мариупольского районного управления полиции Мирослава Попова.



Известно, что утонувший – житель поселка Сартана. По предварительной информации, дайверу не хватило кислорода в баллоне.