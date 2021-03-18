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«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 19 марта

18 марта 2021, 17:05

«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 19 марта

В пятницу, 19 марта, группировка «ДНР» на один день возобновить работу пункта пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса».

Пересечь линию соприкосновения можно будет с 9:00 до 16:30 по местному времени (8:00 — 15:30 по Киеву). При этом, как и ранее, действуют ограничения.

Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории нужно иметь регистрацию на подконтрольной властям территории. Для въезда в сторону Донецка необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР». 

При въезде в ОРДО нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования». Либо, при желании, можно сдать экспресс-тест на коронавирус стоимостью 1750 рублей (650 гривен). В случае отрицательного результата, нужно дать согласие на самоизоляцию дома. При положительном результате теста – человека направят в больничный стационар на обсервацию.

Люди, которые направляются на подконтрольную Украине территорию, должны иметь мобильное приложение «Вдома», чтобы отправиться на двухнедельную самоизоляцию. На КПВВ «Новотроицкое» прибывшие из ОРДО могут бесплатно сдать экспресс-тест на антиген коронавируса. В случае отрицательного результата, самоизоляция, контролируемая мобильным приложением «Вдома», будет завершена досрочно. Также самоизоляцию можно прекратить после негативного ПЦР-теста.

«ДНР» осуществляет пропуск два раза в неделю — в понедельник и пятницу — только через «Еленовку», который связан дорожным коридором с украинским пунктом пропуска «Новотроицкое».

В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская».

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