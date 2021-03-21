На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 23 новых случая заболевания COVID-19 в области. От осложнений умерли двое больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 3, Северодонецк и Беловодский район — по 1, Кормянский — 4, Марковский — 8, Попаснянский — 6.



Вследствие осложнений умерли 66-летняя и 68-летняя женщины из Северодонецка.



За все время исследований зафиксировано 16 ​​205 случаев ковида. Из них 14 594 человека выздоровели, 502 — умерли от осложнений.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 37,4 (при пороговом 60).