На празднование Масленицы в Боевое приехало много людей с детьми

В селе Боевое Мариупольского района из-за роста заболеваемости коронавирусом закрыли детский сад и провели дезинфекцию на территории села. Вспышку заболевания связывают с прошедшими накануне масленичными гуляниями, передает MRPL.city.



Как сообщил глава Никольского поселкового совета Василий Митько, была проведена санитарно-противоэпидемическая обработка территории коммунального детского сада «Солнышко», школы, местного Дома культуры, храма, автобусных остановок, прилегающих территорий магазинов и мест общего пользования.



По мнению медиков, велика вероятность того, что вспышка заболеваемости в Боевом произошла после массовых гуляний на Масленицу 14 марта.

Тогда в мероприятиях приняли участие сотни людей – жители Боевого, окрестных сел и Мариуполя. Многие привезли с собой маленьких детей.

Практически никто не соблюдал противоэпидемические меры – не выдерживалась социальная дистанция, единицы из числа участников гуляний были в защитных масках.

В праздновании участвовали и молодежь, и дети, и люди старшего возраста, которые особенно уязвимы перед коронавирусной инфекцией.

После такого массового отдыха среди местных жителей начался всплеск заболеваемости.



«Считается, что вирус SARS-CoV-2 распространяется, главным образом, воздушно-капельным путем между людьми, находящимися в тесном контакте друг с другом – в пределах примерно одного метра. Когда инфицированный человек кашляет, чихает или разговаривает, капли слюны могут проникнуть в дыхательные пути здорового человека. Инкубационный период вируса составляет 1–14 дней. Это означает, что симптомы могут появиться и на второй день после заражения, и почти через 2 недели. Симптомы коронавируса у детей обычно мягче, чем у взрослых. Наиболее частые симптомы COVID-19 у детей похожи на простуду», – отметил один из местных медиков.



«На сегодняшний день коммунальное учреждение "Боевский ясли-сад "Солнышко" не работает, сотрудники и подопечные находится на самоизоляции из-за заболеваемости COVID-19 до стабилизации ситуации», – сообщил глава Никольского поссовета Василий Митько.