За минувшие сутки, 26 марта, в отдельных районах Донецкой области выявили 199 заболевших коронавирусом за сутки. Кроме того, девять человек умерли. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 28 603 заболевших коронавирусом. Из них 20 972 человека выписаны, а 2 221 пациент скончался от осложнений, вызванных ковидом.



Также за сутки выявлено 93 случая пневмоний, на 10 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 70. Всего на лечении 902 пациента с пневмониями, из них 478 на кислородной поддержке (+19 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.