Созданное группировкой «ДНР» предприятие «Вода Донбасса» выпустило предупреждение о том, что с 15 апреля начнет отключать от услуг водоснабжения должников. Об этом говорится на сайте организации.



Тем, у кого возникли финансовые трудности, предлагают оформить реструктуризацию.



«ГП "Вода Донбасса"» было создано группировкой «ДНР». Предприятие управляет водоканалами в Донецке, Ясиноватой и Зугрэсе, а также оказывает услуги водоснабжения в 20 населенных пунктах на неподконтрольной Украине части Донецкой области.

С 1 февраля, на подконтрольной группировке «ДНР» территории повысили тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Так, для населения тарифы на услуги водоснабжения, централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения увеличатся на 20%. Тарифы на электроэнергию увеличатся на 30 %, на природный газ — на 16 %, на водоотведение — на 11%.