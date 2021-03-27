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«ДНР» пригрозила отключать от водоснабжения за долги

27 марта 2021, 11:47

«ДНР» пригрозила отключать от водоснабжения за долги

Созданное группировкой «ДНР» предприятие «Вода Донбасса» выпустило предупреждение о том, что с 15 апреля начнет отключать от услуг водоснабжения должников. Об этом говорится на сайте организации.

Тем, у кого возникли финансовые трудности, предлагают оформить реструктуризацию. 

«ГП "Вода Донбасса"» было создано группировкой «ДНР». Предприятие управляет водоканалами в Донецке, Ясиноватой и Зугрэсе, а также оказывает услуги водоснабжения в 20 населенных пунктах на неподконтрольной Украине части Донецкой области.

С 1 февраля, на подконтрольной группировке «ДНР» территории повысили тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Так, для населения тарифы на услуги водоснабжения, централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения увеличатся на 20%. Тарифы на электроэнергию увеличатся на 30 %, на природный газ — на 16 %, на водоотведение — на 11%.

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