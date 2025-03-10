Армения начинает процесс вступления в ЕС: на вопрос, ждут ли ее в Европе, ответа нет

Так выглядел один из билбордов, призывающих присоединиться к инициативе. Фото: JAM News

Армения сделала первый официальный и формальный шаг в сторону Европейского союза. Парламент страны принял законопроект, который устанавливает: «Республика Армения объявляет о начале вступления в Европейский союз, выражая волю своего народа и ставя задачу сделать республику безопасной, защищенной, развитой и процветающей». Следующим логическим этапом этого процесса должно быть проведение референдума о вступлении в ЕС. И похоже, что большинство граждан готовы проголосовать «за». Почему армяне больше стремятся стать частью Европы - объясняют журналисты JAM News.

Законопроект о вступлении в ЕС — гражданская инициатива

То, что в Ереване и других армянских городах идет сбор подписей за вступление в Евросоюз, можно было догадаться по развешанным на дорогах билбордам и телевизионным роликам с призывом поддержать инициативу. Авторы идеи — три прозападные партии Армении — «Республика», «Во имя республики» и «Европейская партия Армении», а также НПО «Свободный гражданин».



До начала процесса они зарегистрировали в ЦИК Армении гражданскую инициативу и организовали слушания в парламенте страны.



Согласно конституции, если в течение 60 дней организаторам удается собрать 50 тысяч голосов, то инициатива включается в повестку парламента. И депутаты уже обязаны обсудить представленный в Национальное собрание законопроект и принять решение.



В итоге, организаторы уложились в отведенное время, и об инициативе активно заговорили не только в стране, но и за ее пределами.



«Мы рассматриваем членство Армении в Евросоюзе не только с точки зрения цивилизационной направленности и вступления в геополитический союз, но и с точки зрения безопасности и экономики страны. Мы видим, что с точки зрения безопасности Армения вступает в более тесные отношения со странами-членами Евросоюза, а также с глобальным Западом, воротами которого для нас является сам Евросоюз», - перед голосованием в парламенте заявил один из авторов инициативы, руководитель НПО «Свободный гражданин» Овсеп Хуршудян.

Позиция властей Армении

Несмотря на то, что инициатива формально исходила от прозападных политиков, часть аналитиков в Армении считает, что ее неформальным автором является правящая партия. Их не разубедило даже то, что на первом этапе обсуждений этой идеи правящая команда не поддерживала ее и высказывала сомнение в целесообразности начала процесса.



Они напоминают, что правительство Армении уже несколько лет заявляет о готовности углубить отношения с Евросоюзом. А сам премьер-министр Никол Пашинян и с трибуны Европарламента говорил, что Армения готова быть настолько близко к ЕС, насколько это посчитают возможным в Брюсселе.



Настроения в обществе также постепенно менялись за последние годы. Разочарование в России как союзнике началось после карабахской войны 2020 года. Еще более углубилось после 10-и месяцев блокады Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана, военных действий в сентябре 2023 года и исхода более 100 тысяч карабахских армян с родины. О бездействии российских миротворцев, которые должны были не допустить всего этого, премьер Армении не раз заявлял самому Путину.

Гражданские наблюдатели ЕС патрулируют границу с Азербайджаном с армянской стороны. Фото: Арман Караджян, JAMnews

Будет ли баланс стабильным? Мнение оппозиции

Если власти Армении в контексте сближения с ЕС говорят об укреплении безопасности страны, то парламентская оппозиция видит лишь усугубление существующих рисков. По их мнению, в первую очередь, нужно учитывать, что ожидает страну, если окончательно испортить отношения с Россией.



«Законопроект втягивает Армению в геополитическое противостояние. А это приведет к прямой угрозе ее жизнеспособности. При этом неизвестно, сколько займет этот процесс, и не случится ли так, что в какой-то момент ЕС уже не будет существовать», — говорит депутат от фракции «Айастан» Армен Рустамян.



Эта фракция, чьим лидером является бывший президент Армении Роберт Кочарян, вообще не участвовала в голосовании законопроекта о начале вступления в ЕС.



Против процесса евроинтеграции выступает и фракция «Честь имею», неформальным лидером которой является экс-президент Армении Серж Саргсян. Это он в одну ночь в 2013 году принял решение отказаться от Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в пользу присоединения к Евразийскому таможенному союзу под лидерством России.



Оба бывших президента вели пророссийский курс и теперь не изменили своих взглядов.

Что по поводу всего этого думают в России?

Если в первое время на официальные заявления властей Армении о евроинтеграции в России реагировали сдержанно, то законодательная инициатива вызвала уже явное недовольство. Сначала с заявлением выступил вице-премьер Алексей Оверчук, который считается главным куратором армяно-российских экономических отношений:



«Для нас, конечно, это сигнал, что начало присоединения к Евросоюзу - это начало выхода из ЕАЭС. Это абсолютно очевидно любому человеку, который немножко знаком с тем, как устроены эти два интеграционных объединения. И те люди, которые сейчас, я знаю, в тех дискуссиях, которые идут в Армении, есть некоторые, которые утверждают, что якобы можно будет найти какое-то решение, они, мягко говоря, вводят в заблуждение армянский народ».



Позже слова Оверчука подтвердил и главный дипломат России Сергей Лавров: «Членство Армении в Евразийском экономическом союзе несовместимо с желанием Еревана вступить в Евросоюз, поскольку эти международные объединения действуют на разных принципах».



Как утверждают армянские аналитики, если Армения решится выйти из ЕАЭС, то Ереван без сомнения ожидают разного рода ограничения, давление и экономические санкции.

Обратного пути нет

Пока власти страны продолжают политику балансирования и не делают резких движений, проевропейские политические силы набирают популярность. К тому же, они заявляют о необратимости выбранного пути. Вице-председатель партии «Во имя республики» Рубен Меграбян полагает, что такова сейчас воля народа:



«Социальные опросы с достоверными результатами говорят о том, что все это однозначно созвучно с ожиданиями армянского общества. И в нашем обществе четко сформирован соответствующий барьер. Это барьер между прошлым и будущим, где будущее — это Европа, а прошлое — Россия».



Сейчас главный вопрос — когда будет референдум о вступлении в ЕС. Никол Пашинян ранее заявлял, что только так может быть принято решение об официальной смене внешнеполитического курса. Но каких-либо конкретных шагов в этом направлении пока не намечается.



Скорее всего, в ближайшее время их и не стоит ожидать. Армения постепенно приближается к предвыборному циклу. До важнейших парламентских выборов остался год. И именно их итоги могут оказать кардинальное влияние на европейские амбиции Армении. Рубен Меграбян уверен, что у тех партий, которые против евроинтеграции, шансов на этих выборах нет будет:



«За последние 4 года в сознании людей произошли изменения исторического масштаба. И это в большей степени обусловлено событиями 2022 года, потому что до этого мы имели дело с инерцией. Это инерция исчезла в сентябре 2022 года, когда не осталось каких-либо иллюзий по части того, что между Арменией и Россией есть какие-либо интересы, цели, ценности. Стало ясно, что одно другому противопоказано».

В сентябре 2022 года произошло первое вторжение азербайджанских подразделений на суверенную территорию Армении. Затем эти попытки повторились. В целом речь идет об оккупации территории Армении в 200 кв км. В ответ на просьбу властей Армении о помощи союзники по военному блоку ОДКБ, действующему под лидерством РФ, заявили, что граница с Азербайджаном не делимитирована.

В ответ Никол Пашинян заявил: «Если сказать, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, значит — нет ОДКБ. Потому что у ОДКБ есть зона ответственности, которая определена границами. Если нет границы, то нет и зоны ответственности, если нет зоны ответственности, то нет и организации».

В последнее время флаг ЕС часто можно видеть в руках жителей Армении, в частности, в ходе акций в защиту прав человека

Что остается в сухом остатке?

Вопрос сближения Армении и Европейского союза фактически имеет геополитический контекст. Невозможно не учитывать последствия, которые могут возникнуть, шаги, которые прдепримет Россия. Было бы наивно полагать, что Москва легко отпустит Ереван, особенно на фоне украинских событий.



За последние 30 лет зависимость Армении от России только увеличивалась. И в годы правления Никола Пашиняна она не стала меньше. По крайней мере, на это указывают экономические показатели.



Другое препятствие, о котором предупреждают эксперты, — Турция. Именно через эту страну лежит самый короткий путь для Армении в Европу. Но граница закрыта с 1993 года, и когда откроется, непонятно.



При всем этом армянское общество все больше стремится в Европу. И смена внешнеполитического курса Еревана кажется только делом времени.