За минувшие сутки, 28 марта, в отдельных районах Луганской области зарегистрировали один летальный случай вследствие осложнений от коронавирусной инфекции. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



О новых случаях заболевания не сообщается.



За все время исследований «ЛНР» признает 3664 случай заболевания COVID-19. Из них 3012 человек выздоровели, а 316 умерли от осложнений болезни.



У властей Украины нет данных о заболеваемости COVID-19 на временно неподконтрольных территориях.

За воскресенье, 28 марта, в Украине выявили 8 346 заболевших коронавирусом. При этом 2 875 человек выздоровели, а 178 умерли.