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Поездка в молодую «республику»: Впечатления от Луганска и Алчевска ►

30 марта 2021, 11:05

Поездка в молодую «республику»: Впечатления от Луганска и Алчевска ►

Психолог Алина родилась в небольшом промышленном городе Луганской области. Из Алчевска со временем удалось перебраться в Луганск, там ее и настигла война. Решение переехать в Киев было резким и спонтанным. Несколько лет девушка не ездила домой, не посещала неподконтрольную территорию. Поездка в 2016-ом году к родителям в оккупированный город оказалась шокирующей для психолога. Алина признается, что ездить туда без острой необходимости было морально тяжело. Но уже в 2020 году, в течении одного месяца, у нее умирают сначала мать, а потом отец. О своих поездках в неузнаваемые Луганск и Алчевск она рассказывает в новом выпуске проекта «Поколение Донбасс». Его цель — показать людей, чьи жизни изменила война.

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