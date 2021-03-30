Поездка в молодую «республику»: Впечатления от Луганска и Алчевска ►

Психолог Алина родилась в небольшом промышленном городе Луганской области. Из Алчевска со временем удалось перебраться в Луганск, там ее и настигла война. Решение переехать в Киев было резким и спонтанным. Несколько лет девушка не ездила домой, не посещала неподконтрольную территорию. Поездка в 2016-ом году к родителям в оккупированный город оказалась шокирующей для психолога. Алина признается, что ездить туда без острой необходимости было морально тяжело. Но уже в 2020 году, в течении одного месяца, у нее умирают сначала мать, а потом отец. О своих поездках в неузнаваемые Луганск и Алчевск она рассказывает в новом выпуске проекта «Поколение Донбасс». Его цель — показать людей, чьи жизни изменила война.