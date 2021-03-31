В Мариуполе Донецкой области во время получения 40 тысяч гривен взятки задержаны три инспектора районного управления полиции. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры



По данным следствия, правоохранители вымогали деньги за недокументирование правонарушений.



«Досудебным расследованием установлено, что в марте 2021 года правоохранители требовали у жителя Мариуполя неправомерную выгоду в сумме 56 тысяч грн. За эту сумму полицейские обещали мужчине не принимать меры по документированию совершенных им краж», — говорится в сообщении.



В нем отмечается, что при получении неправомерной выгоды в размере 40 тысяч гривен.



Сейчас решается вопрос о сообщение лицам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.