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Со шведским оборудованием: На Донетчине появится центр для восстановления лесов

02 апреля 2021, 20:42

Со шведским оборудованием: На Донетчине появится центр для восстановления лесов

До конца этого года в Лимане Донецкой области завершат строительство современного семенного селекционного центра. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге по итогам работы в марте.

Он отметил, что строительство центра началось примерно три недели назад. Когда семенной селекционный центр запустится, он позволит восстанавливать леса Донетчины, учитывая ущерб от пожаров, боевых действий и нелегальной вырубки.

«По планам этот селекционный центр вскоре обеспечит выпуск 1 миллиона 200 тысяч сеянцев улучшенного качества в год. Это даст возможность ежегодно восстанавливать более 200 гектар леса. В этом году планируем завершить его строительство с учетом поступления оборудования», – рассказал Кириленко.

Он уточнил, что такое оборудование еще не производится в Украине, поэтому для центра закупается шведское оборудование.

«Мы взяли такой завод, как функционирует на Львовщине (более мощный), но польза от него, я уверен, будет, и будет результат», – подчеркнул глава Донетчины.

По информации Донецкой ОГА, центр будет создан на базе ГП «Лиманский лесхоз». Он будет включать цех переработки и посева семян, теплицу для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой, площадку доращивания сеянцев, лесные семенные плантации, оборудование для длительного хранения семян.

На строительство лесного семенного селекционного центра Донецкой ОГА были выделены средства из областного фонда охраны окружающей природной среды в сумме 37,6 миллионов гривен.

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