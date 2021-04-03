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Штаб: За сутки боевики обстреляли 21 раз украинских военных на Донбассе

03 апреля 2021, 08:10

Штаб: За сутки боевики обстреляли 21 раз украинских военных на Донбассе

За прошедшие сутки, 2 апреля, на Донбассе было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщают в штабе операции Объединенных сил. Кроме этого, как уже сообщалось, один раз был обстрелян жилой сектор в городе Красногоровка.

Неподалеку населенных пунктов Золотое-4 и Новоалександровка боевики стреляли из минометов 82-го и 120-го калибров, а у Светлодарска и Новотошковского - из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Под Пищевиком, Красногоровкой и Гнутово боевики стреляли из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Опытное - из противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Водяного использовали подствольные гранатометы. В районе Авдеевки незаконные вооруженные формирования стреляли из ручных противотанковых гранатометов, а под Песками - из стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов, двое украинских военнослужащих и один мирный житель получили ранения.

Обо всех нарушениях украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

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