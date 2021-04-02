С начала суток 2 апреля на Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате ранения получили двое украинских военных и один мирный житель. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



По данным штаба ООС, 13 обстрелов НВФ произвели по позициям украинских военных и 1 обстрел – по объектам гражданской инфраструктуры города Красногоровка на Донетчине.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от населенного пункта Золотое-4 боевики открывали огонь из минометов 82-го калибра, а у Светлодарска и Новотошковского НВФ использовали крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку населенных пунктов Пищевик, Красногоровка и Гнутово боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Опытное – еще из противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Водяного, что на Приазовье, НВФ использовали противотанковые гранатометы.



Вследствие обстрелов двое украинских военных получили ранения. Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь.



«В районе населенного пункта Красногоровка противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры, в результате чего гражданское лицо получило осколочное ранение. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение», – также сообщили в штабе ООС.



Обо всех фактах нарушений со стороны боевиков украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

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