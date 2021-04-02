В Красногоровке на Донетчине во время минометного обстрела одна из мин попала в дом мирных жителей. Ранен 59-летний мужчина.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на Донбассе, обстрел из минометов калибра 120 мм вели незаконные вооруженные формирования, подконтрольные РФ.

Пострадавший был доставлен в травматологическое отделение Марьинской центральной районной больницы города Курахово.



«Состояние здоровья раненого жителя удовлетворительное, врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь», – отметили в штабе.



Ранее сообщалось, что с начала суток 2 апреля на Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате ранения получили двое украинских военных и один мирный житель.