Работа над организацией встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом продолжается. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.



«И я активно, и министерство, и Офис президента работают над организацией визитов, как наших визитов в США разного уровня, безусловно, визита президента, как так же приглашением для чиновников американских и, безусловно, президента посетить Украину», – отметила Маркарова.

Она добавила, что пандемия усложняет организацию личных встреч политиков.

«Давайте еще раз не забывать, что пока ситуация с визитами очень сильно зависит не только от политической воли или графиков, она также зависит от ситуации с COVID-19», – отметила Маркарова.

Она высказала уверенность, что у Украины всегда была и будет активная двухпартийная поддержка в США.

«Я думаю, что несмотря на то, что определенные силы, в том числе пророссийские, пытались втянуть Украину в какие-то скандалы, мы достаточно достойно прошли этот период и не дали себя втянуть в эти скандалы. И я думаю, что и в дальнейшем нам удастся очень активно развивать наше двустороннее партнерство», – подчеркнула Оксана Маркарова.

2 апреля состоялся первый телефонный разговор президента Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом. На сайте Белого дома указали, что Байден «подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму».



Кроме того, Байден в телефонном разговоре с Зеленским заверил его в поддержке борьбы с коррупцией и реализации реформ.