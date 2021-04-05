Сотрудники «МВД ДНР» задержали жителя Старобешевского района, подозреваемого в убийстве четырех человек. Об этом сообщила пресс-служба «министерства внутренних дел» группировки «ДНР».



Отмечается, что мужчина пытался скрыться от наказания и покинул территорию района. При задержании у него обнаружили «доказательства, подтверждающие причастность задержанного к данному резонансному преступлению».



Ранее сообщалось, что тела четырех человек с признаками насильственной смерти были обнаружены в одном из домов в Старобешевском районе.



Погибшие — владельцы дома, их сын и невестка. Единственным оставшимся в живых членом семьи стала трехлетняя девочка, находившаяся в одной из комнат. Фигурант был знаком с потерпевшими. На убийство пошел из корыстных побуждений.