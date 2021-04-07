Пока в Украине остается сложной ситуация с коронавирусом, «ДНР» не будет открывать движение через КПВВ. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин на пресс-конференции.



Он уверяет, что «граница с Украиной остается закрытой исключительно по причине ковида» и считает, что по заболеваемости коронавирусом – «несопоставимые цифры».



«Первую волну мы прошли достаточно спокойно и с небольшим количеством ограничений, потому что вовремя успели закрыть границу. С Украиной граница закрыта по сей день, и это абсолютно обоснованное решение, потому что запустить сейчас и добавить проблемы, связанные с ковидом, – для нас это была бы недопустимая роскошь. И для развития экономики, и для запуска программ по восстановлению и развитию. Поэтому пока ситуация в Украине полностью не изменится в положительном ключе в отношении ковида, мы этот вопрос даже не обсуждаем», – заявил Пушилин.



При этом он напомнил, что работает «штаб по предупреждению распространению коронавируса», который выдает разрешения на въезд и выезд. Но выпускает «ДНР», отметил Пушилин, на подконтрольную Украине территорию только с «пропиской» там, а впускает – только с «пропиской» на контролируемой «ДНР» территории. В остальных случаях разрешения выдают за очень редкими исключениями.

Из-за закрытых КПВВ жители ОРДЛО вынуждены выезжать на подконтрольную Украине территорию через Россию, поскольку у людей накапливается масса вопросов по получению украинских пенсий, оформлению документов, лечению, помощи родственникам. Налажен постоянный поток перевозок, и такая ситуация устраивает «ДНР», поскольку, как неоднократно озвучивали украинские правозащитники, доход группировок «ДНР/ЛНР» от обналичивания средств на подконтрольной им территории ежемесячно составляет от пяти до семи миллионов долларов.



Услугами центров по обналичиванию средств в ОРДЛО, в частности, пользуются пенсионеры, которые получают на банковские карты украинскую пенсию. В связи с ограничением оккупационными властями пересечения линии соприкосновения, у людей нет иной возможности снять деньги с карт.