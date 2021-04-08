Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко, который в настоящее время находится с визитом в столице Катара Дохе, продолжает исполнять обязанности руководителя ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.



«Слухи о нареканиях со стороны правительства, Офиса президента, международных партнеров на работу Министерства энергетики под моим председательством носят манипулятивный характер... Сейчас я продолжаю исполнять обязанности министра энергетики и готовлюсь к поездке в составе официальной украинской делегации в рамках зарубежного визита президента Украины, который запланирован на ближайшие дни», — цитирует пресс-служба и. о. министра.



В пресс-службе ведомства отметили, что Витренко отправился в Доху 29 марта для переговоров с гендиректором компании Qatar Petroleum, государственным министром по энергетике Саадом бин Шеридой Аль-Каабе для формирования договоренностей в энергетической сфере и для подготовки официального визита президента Украина в Катар.



Достигнутые договоренности между государствами были зафиксированы на этой неделе: 5 апреля был подписан ряд двусторонних документов. 7 апреля Витренко вернулся в Киев.



Вчера «Экономическая правда» со ссылкой на свои источники сообщила, что Витренко якобы написал заявление об увольнении после возвращения из Катара.