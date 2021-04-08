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В Минэнерго опровергают информацию об отставке Витренко

08 апреля 2021, 09:44

В Минэнерго опровергают информацию об отставке Витренко

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко, который в настоящее время находится с визитом в столице Катара Дохе, продолжает исполнять обязанности руководителя ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

«Слухи о нареканиях со стороны правительства, Офиса президента, международных партнеров на работу Министерства энергетики под моим председательством носят манипулятивный характер... Сейчас я продолжаю исполнять обязанности министра энергетики и готовлюсь к поездке в составе официальной украинской делегации в рамках зарубежного визита президента Украины, который запланирован на ближайшие дни», — цитирует пресс-служба и. о. министра.

В пресс-службе ведомства отметили, что Витренко отправился в Доху 29 марта для переговоров с гендиректором компании Qatar Petroleum, государственным министром по энергетике Саадом бин Шеридой Аль-Каабе для формирования договоренностей в энергетической сфере и для подготовки официального визита президента Украина в Катар.

Достигнутые договоренности между государствами были зафиксированы на этой неделе: 5 апреля был подписан ряд двусторонних документов. 7 апреля Витренко вернулся в Киев.

Вчера «Экономическая правда» со ссылкой на свои источники сообщила, что Витренко якобы написал заявление об увольнении после возвращения из Катара.

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