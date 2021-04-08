В Луганской области без учета неподконтрольной территории за сутки подтверждено 264 новых случая COVID-19. От осложнений умерли еще пятеро больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: город Лисичанск — 63, Рубежное — 17, Северодонецк — 50, Беловодский район — 25, Белокуракинский и Меловской — по 7, Марковский и Попаснянский — по 6, Новоайдарский — 10, Новопсковский — 16, Сватовский — 14, Станично-Луганский — 5, Старобельский — 37, Троицкий — 1.



Вследствие осложнений умерли 47-летний мужчина из Беловодского района, 50-летняя женщина из Попаснянского района, 64-летняя женщина из Лисичанска, 58-ми и 69-летние мужчины из Северодонецка.



За все время исследований зафиксировано 18 936 случаев коронавируса. Из них 15 631 пациент выздоровел, 571 — умер.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 58,5 (при пороговом 60)

Группировка «ЛНР» заявила о 28 новых случаях заболевания COVID-19 и одном летальном случае за минувшие сутки в отдельных районах Луганщины.



За среду, 7 апреля, в Украине выявили 19 419 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. При этом выздоровели 10 032 человека, а умерли 464.