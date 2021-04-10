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«ЛНР»: За сутки коронавирусом заболели 49 человек

10 апреля 2021, 09:21

«ЛНР»: За сутки коронавирусом заболели 49 человек

В отельных районах Луганской области медики при группировке «ЛНР» зарегистрировали за сутки 49 новых случаев заболевания коронавирусом.

Два человека умерли от осложнений, вызванных вирусом. Всего с начала пандемии на той территории зафиксировали 3999 случаев заражения.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 3259 человек, 343 пациентов умерли.

В пятницу, 9 апреля, в ОРЛО сообщили о 37 заболевших за сутки. Трое человек скончались.

У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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