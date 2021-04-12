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Всеукраинский совет церквей призвал к миру в связи с обострением на Донбассе и войсками РФ у границ Украины

12 апреля 2021, 20:48

Всеукраинский совет церквей призвал к миру в связи с обострением на Донбассе и войсками РФ у границ Украины

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций 12 апреля выступил с заявлением в связи с обострением ситуации на Донбассе и скоплением российских войск у границ Украины.

«В связи с обострением ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины и нарушением режима прекращения огня, что снова привело к непоправимым человеческим потерям и стало причиной глубокого горя и человеческих страданий, и беспрецедентным усилением группировки войск Российской Федерации вблизи государственной границы Украины, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций обращается ко всем, в чьей власти и компетенции остановить огонь и прекратить обстрелы, и найти в себе достаточно силы и отваги восстановить задекларированные ранее обязательства по поиску путей его мирного урегулирования», – говорится в заявлении.

Представители духовенства подчеркивают важность мира накануне Пасхальных праздников: «Накануне одного из самых больших христианских праздников, Пасхи, что для многих граждан нашего государства остается возможностью внутреннего обновления и источником духовного утешения, обращаемся с просьбой проявить мудрость и мужество, чтобы в это время над нашей родной землей разносился отзвук торжественных пасхальных песнопений, а не выстрелов. Пусть снова раздаются искренние пасхальные приветствия, замолчит оружие и установится длительный и устойчивый мир».

В заявлении отмечается, что признавая важность ранее достигнутых договоренностей о введении режима прекращения огня, представители церквей и религиозных организаций Украины, подчеркивают «необходимость подтверждения подписавшими преданности задекларированным принципам и принятым решениям и немедленного устранения всех препятствий на пути к мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и окончательного прекращения боевых действий и кровопролития».

Кроме того, отдельное обращение адресовано представителям международных институтов и дипломатического корпуса в Украине с просьбой «выявить непоколебимую твердость и решительную приверженность восстановлению процесса дипломатического урегулирования военного конфликта и установлению справедливого мира на всей территории нашего государства в его международно признанных границах».

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