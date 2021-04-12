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Боец ВСУ погиб, еще двое ранены сегодня на Донбассе. Штаб говорит, что БПЛА боевиков сбросил гранаты

Обновлено
13 апреля 2021, 08:46

Боец ВСУ погиб, еще двое ранены сегодня на Донбассе. Штаб говорит, что БПЛА боевиков сбросил гранаты

На Донбассе сегодня, 13 апреля, погиб боец Вооруженных сил Украины в результате подрыва на гранате, еще двое бойцов ранены.

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, сброс гранат на позиции ВСУ в районе Майорска осуществил беспилотник незаконных вооруженных формирований.

Отмечается, что пострадавшим бойцам оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в военный госпиталь.

По данным штаба, всего по состоянию на 7:00 утра НВФ три раза нарушили режим прекращения огня, из которых один — это обстрел позиций ВСУ в районе Пивденного, а два — пересечение линии соприкосновения вражеским БПЛА.

Кроме, того в штабе также сообщили об увеличении количества обстрелов за минувшие сутки. Так, украинская сторона зафиксировала 17 случаев нарушения режима прекращения огня, среди которых 15 — обстрелы позиций ВСУ и 2 — дистанционное минирование минами ПОМ-2.

Вчера обстрелы зафиксировали у Пивденного, Шумов, Зайцево, Новгородского, Золотого-4, Песок, Каменки.

В Штабе напомнили, что вчера от обстрела погиб украинский военный.

В свою очередь группировка «ДНР» заявила о 8 нарушениях режима «тишины» 12 апреля. Подчеркивается, что под обстрел попали позиции в районе Горловки (поселок шахты 6/7, поселок шахты им. Гагарина), Байрака, Веселого, Сигнального.

Боевики «ЛНР» заявили о четырех нарушениях режима прекращения огня в районе Золотого-5 и Молодежного.

Также «ЛНР» заявила о гибели члена своего вооруженного формирования у Золотого-5, обвинив в этом снайпера ВСУ. В свою очередь украинское командование рассказало, что боевик, «празднуя День Космонавтики, грубо нарушил меры безопасности и получил смертельное пулевое ранение в голову во время неосторожного обращения с оружием».

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 11 апреля 2021-го зафиксировала не менее 18 051 нарушений режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. В том числе это не менее 6 100 взрывов, 1 881 пролетевший неопределенный боеприпас, 182 вспышки дульного пламени, 74 осветительные ракеты, а также не менее 9 814 очередей и выстрелов.

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

Вместе с начал года наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.

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