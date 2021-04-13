Коронавирус на Луганщине: 252 новых случая и восемь смертей

За прошедшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 252 новых случая COVID-19. От осложнений умерло еще восемь больных. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Уточняется, что умерли 66-летняя женщина и 87-летний мужчина из Кременского района, 69-летний мужчина из Новопсковского района, 74-летний мужчина и 78-летняя женщина из Станично-Луганского района, 45-и 55-летние мужчины из города Лисичанск, 55-летний мужчина из города Северодонецк.



75 новых случаев заболевания выявили в Лисичанске, 41 в Старобельском районе, 36 в Новопсковском районе, 23 в Северодонецке, 21 в Беловодском районе, 16 в Сватовском районе, девять в Белокуракинском, восемь в Марковском, семь в Троицком районе, по пять в Меловском и Новоайдарском районах, по три в Попаснянском районе и Рубежном.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 19 792 человек. Из них выздоровели — 16037 (141 за последние сутки), на лечении — 3165, умерло 590 человек.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 59,2 (при пороговом 60).