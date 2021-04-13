Выпускники украинских общеобразовательных школ в 2021 году будут освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА). Верховная Рада приняла 13 апреля соответствующий закон № 5014.
Как сообщили в пресс-службе министерства образования и науки, эта инициатива должна минимизировать риски заболевания коронавирусом COVID-19. При этом 11-класники получат в установленном законодательством порядке документы о получении полного общего среднего образования.
В то же время все этапы внешнего независимого оценивания-2021 (ВНО) состоятся в запланированные сроки независимо от уровня эпидемической опасности в регионах.
Пробное тестирование уже состоялось 10 апреля в некоторых областях Украины. На 24 апреля запланировано пробное тестирование в Киеве, Черниговской и Николаевской областях.
Основная сессия ВНО пройдет с 21 мая по 15 июня, дополнительная сессия – с 26 июня по 16 июля.
По информации Украинского центра оценивания качества образования, на ВНО-2021 зарегистрировано 389 710 человек, избравших 1 543 756 тестирований.
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