Зеленский начал встречу с Макроном, ожидается участие Меркель. Кремль отреагировал

Президент Владимир Зеленский прибыл в Париж, где начал переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Кадры прибытия Зеленского в Елисейский дворец показал канал «Украина 24».



Лидеры стран должны обсудить скопление российский войск у границ Украины, обострение на Донбассе и ход реформ в Украине.



Ожидается, что к Зеленскому и Макрону по видеосвязи подключиться канцлер Германии Ангела Меркель.

Сегодняшние переговоры трех лидеров прокомментировали в России, чей президент Владимир Путин также входит в Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры могут «весьма и весьма эффективно» способствовать нормализации ситуации.