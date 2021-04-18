«ДНР» зарегистрировала 152 новых случая ковида и 11 смертей

За прошедшие сутки, 17 апреля, так называемый Минздрав группировки «ДНР» зарегистрировал 152 случая заболевания коронавирусом и 11 случаев смертей среди пациентов с этим диагнозом.



Всего с начала пандемии формирование признало 31 405 случаев заболевания. Из них 4 714 пациентов находятся на стационарном и амбулаторном лечении, 24 291 заболевший полностью выздоровел и выписан, 2 400 скончались.



За сутки выявлено 60 случаев пневмоний, на 50 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 47. Всего на лечении 1235 пациентов с пневмониями, из них 554 на кислородной поддержке (+13 за сутки).



Также по результатам проведенных 87 исследования с помощью экспресс-тестов было выявлено 39 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1112 таких пациентов.



У властей Украины нет данных о заболеваемости COVID-19 на неподконтрольных территориях.